В день рождения Путина боевики шли на штурм Донецкого аэропорта как "зомби" - "киборг"

В день рождения президента РФ Владимира Путина, 7 октября 2014 года, был масштабный штурм Донецкого аэропорта. Террористы шли на позиции сил АТО, как "зомби".

Об этом в ходе бессрочного телемарафона "Украина превыше всего" в эфире "5 канала" сказал легендарный "киборг", заместитель командира взвода 2-го батальона 95-й аэромобильной бригады Иван Трембовецкий с позывным "Юнга".

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"Когда был день рождения Путина, был большой штурм (Донецкого аэропорта - Ред.). Они (террористы - Ред.) шли и шли. Но было понятно, когда идут подготовленные люди и когда просто пушечное мясо. А они просто шли как зомби. Это правда - может, они были под чем-то. Они шли и умирали", - отметил он.

В то же время, со слов Трембовецкого, во время атаки были и такие боевики, которым удавалось подойти к украинским позициям на расстояние 20 метров.

"Тогда становилось ясно, что этот человек - профессионал. Такие были. Особенно ночью, когда их трудно увидеть", - добавил он.