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Боевики пытались втянуть в "казачий полк" жителя Луганской области - СБУ

15:41, 19 декабря 2019
Война
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Боевики пытались завербовать жителя Северодонецка / Фото: СБУ

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Контакт со студентом установил представитель боевиков через соцсеть, начав общение с ним.

"Узнав, что парень сирота и имеет финансовые трудности, рекрутер убедил его в "достоинствах" присоединения к сепаратистам. Чтобы поступить на военную службу к террористам юноша должен был нелегально прибыть в оккупированный Луганск для прохождения медицинской комиссии", - рассказали в СБУ. И добавили: после этого отправились к парню и объяснили ему последствия такого визита.

"Парень осознал серьезность ситуации и предоставил оперативникам подробную информацию об известных ему боевиках и контакты с ними", - добавляют в спецслужбе.

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Как сообщал УНИАН, президент РФ Владимир Путин заявил, что российские боевики на Донбассе получают военную технику из стран, которые "им симпатизируют".

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Теги: #боевики#СБУ