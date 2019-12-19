Боевики пытались втянуть в "казачий полк" жителя Луганской области - СБУ

Его пригласили в оккупированный Луганск "на медкомиссию".

Боевики террористической "ЛНР" пытались завербовать жителя Северодонецка, втянув его в ряды так называемого "казачьего полка".

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Контакт со студентом установил представитель боевиков через соцсеть, начав общение с ним.

"Узнав, что парень сирота и имеет финансовые трудности, рекрутер убедил его в "достоинствах" присоединения к сепаратистам. Чтобы поступить на военную службу к террористам юноша должен был нелегально прибыть в оккупированный Луганск для прохождения медицинской комиссии", - рассказали в СБУ. И добавили: после этого отправились к парню и объяснили ему последствия такого визита.

"Парень осознал серьезность ситуации и предоставил оперативникам подробную информацию об известных ему боевиках и контакты с ними", - добавляют в спецслужбе.

Читайте такжеЗаявления "ЛДНР" об установлении границ" могут говорит об угрозе расширения агрессии РФ – генерал

Как сообщал УНИАН, президент РФ Владимир Путин заявил, что российские боевики на Донбассе получают военную технику из стран, которые "им симпатизируют".