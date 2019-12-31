Под Мариуполем для украинских бойцов прозвучали звуки Jingle Bells

Духовой оркестр сыграл для украинских военных праздничный концерт.

Для украинских военнослужащих, выполняющих боевые задачи на Мариупольском направлении, праздничную концертную программу представил духовой оркестр горно-штурмовой бригады "Эдельвейс".

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил у Facebook.

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Отмечается, что на передовых позициях и в местах отвода тяжелого вооружения с импровизированных сцен в исполнении военных музыкантов прозвучали как народные песни, так и популярные мировые новогодние хиты.

"Нашему духовому оркестру всегда есть чем удивить даже искушенного слушателя. В репертуаре коллектива рок-н-ролл соседствует с народной музыкой, а торжественная парадная музыка органично звучит в сочетании с мировой классикой", - отметил заместитель командира соединения по морально-психологическому обеспечению.

Выступление в окопах, по словам дирижера оркестра капитана Виктора Сумрия, длится не более 20 минут, так как небольшое расстояние к вражеским позициям не позволяет музыкантам долго находиться на передовой и подвергать опасности тех, кто несет боевое дежурство.

После завершения концертной программы украинские защитники благодарили музыкантов за бодрое настроение и фантастическую энергетику, после чего каждый мог сфотографироваться со Святым Николаем и его спутниками-артистами.