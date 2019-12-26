Суд освободил из-под стражи донецкого бизнесмена, обвиняемого в убийстве 10 военных на Донбассе

По словам адвоката стороны потерпевших Елены Яркиной, Бутрименко включили в список лиц на обмен с боевиками.

Ореховский районный суд Запорожской области освободил из-под стражи донецкого бизнесмена-фермера Николая Бутрименко, которого обвиняют в убийстве 10 украинских спецназовцев в Донецкой области в 2014 году.

Как сообщила в Facebook координатор медийной инициативы за права человека правозащитница Ольга Решетилова, Бутрименко готовят на обмен пленными с «ДНР» и «ЛНР».

Как сообщает Радио Свобода, мера пресечения по ходатайству прокуратуры изменена с содержания под стражей на личное обязательство.

По словам адвоката стороны потерпевших Елены Яркиной, соответствующее ходатайство было обосновано договоренностями участников Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе по обмену пленных, в список которых был включен и Бутрименко.

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«Поэтому заявлено такое ходатайство, поскольку сама процедура обмена предусматривает, чтобы человек не содержался под стражей, или под залогом, или под домашним арестом - только личное обязательство. Прокурор забрал это решение. Насколько понимаю, он поехал в Мариупольский СИЗО, и сегодня или завтра Бутрименко заберут сотрудники Службы безопасности. То есть, он не поедет сам домой - будет направлен работниками СБУ к месту сбора всех и будут ждать, когда будет старт на обмен», - сообщила адвокат.

Яркина также отметила, что дело против Бутрименко не закрыто: он остается в статусе обвиняемого и обязан прибыть 15 января на заседание в Ореховский райсуд или принимать в нем участие в режиме видеоконференции.

Источник: https://www.radiosvoboda.org/a/news-butrymenko-obmin-sud/30345482.html

Как сообщал УНИАН, Бутрименко был задержан в 2016 году и отбывал предварительное заключение с 1 июня 2016 года.

Бутрименко обвиняли в террористическом акте, а именно - в гибели 10 украинских военнослужащих в июле 2014 года недалеко от города Снежное Донецкой области. По версии следствия, он сообщил о позиции военных боевикам, после чего те расстреляли бойцов ВСУ.

17 мая 2019 года Куйбышевский районный суд рассмотрел уголовное производство по обвинению Бутрименко в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 258 (террористический акт), ч. 2 ст. 258-5 (финансирование терроризма) УК Украины.

Суд признал его виновным в финансировании терроризма и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет.

При этом по обвинению Бутрименко в совершении террористического акта суд вынес оправдательный приговор.

27 сентября коллегия судей Запорожского апелляционного суда приняла решение вернуть дело Бутрименко в суд первой инстанции для повторного рассмотрения.