Часть заключенных отказываются от обмена и возвращения в "ЛДНР" - росСМИ

Речь может идти о нескольких десятках человек.

Часть заключенных, которых Украина могла передать боевикам на оккупированный Донбасс в рамках обмена, отказываются возвращаться в ОРДЛО.

По данным российского "Коммерсанта", речь идет о нескольких десятках человек, которые, по данным источников, по разным причинам попросили исключить их из обменных списков. Теперь предстоит проверить, действительно ли их отказ является добровольным.

По словам одного из источников, около 40 человек отказались принимать участие в обмене и переезжать на оккупированную территорию.

"Собеседник не назвал всех причин отказов, отметив лишь, что среди отказников есть как те, кто не хочет возвращаться в неподконтрольные Киеву районы Донбасса, так и те, кто желает отбыть назначенное наказание и тем самым закрыть вопрос уголовного преследования в Украине", - пишет "Коммерсант".

Еще один источник издания также подтвердил эту информацию, но не назвал число "отказников". Проверять добровольность отказа от обмена, как настояли боевики, будет координатор ОБСЕ в ТКГ Тони Фриш. Изначально планировалось, что этим займется Красный Крест.

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Сам Фриш сообщил, что сможет приступить к проверке, которая предусматривает личные встречи, только после католического Рождества, которое празднуют 25 декабря.

Как сообщал УНИАН, по информации представителей Украины, переговоры об обмене будут продолжаться до конца года - в режиме видеоконференции.