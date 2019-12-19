Обмен заключенными с "ЛДНР" до конца года сейчас является "предметом переговоров" – Лутковская

По словам Лутковской, во время вчерашних переговоров было согласовано множество деталей и технических нюансов обмена, но практически в последний момент все договоренности были разрушены представителями Луганска.

Возможность обмена удерживаемыми лицами с «ЛНР/ДНР» до конца года сейчас является предметом продолжающихся переговоров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Валерия Лутковская.

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"У нас действительно есть возможности встретиться еще в этом году по видеоконференции. Я очень надеюсь, что эта возможность будет использована, а в рамках этой возможности мы дошлифуем все те технические проблемы, которые возникли 18 декабря (во время заседания ТКГ - УНИАН). В данном случае это были определенные технические нюансы, которые мы надеемся решить в ближайшее время", - отметила она.

Лутковская также отметила, что существуют конкретные списки лиц, как гражданских, так и военных, которых планируют обменять с «ЛНР/ДНР», однако она сознательно не называет цифры и другие конкретные данные, чтобы не навредить возможному обмену.

Представитель Украины также сообщила, что в подгруппе постоянно работают над уточнением и подтверждением имен в списках, ведь согласно формуле обмена "всех подтвержденных на всех подтвержденных" Украина заинтересована в том, чтобы получить как можно больше подтвержденных граждан Украины, которые незаконно содержатся под стражей на территории оккупированного Донбасса.

"Состоится ли обмен до конца года - пока является предметом переговоров, которые еще продолжаются", - добавила она.

По словам Лутковской, во время вчерашних переговоров было согласовано множество деталей и технических нюансов обмена.

"Но практически в последний момент все договоренности были разрушены представителями Луганска. Поэтому мне трудно сейчас абсолютно четко сказать, что будет до конца года. Но мы работаем на то, чтобы использовать все возможности для того, чтобы выполнить наш долг перед семьями тех, кто находится сегодня в плену, а во-вторых, чтобы выполнить решения нормандского саммита", - добавила она.