В "Азове" сообщили, что успешно отбили атаку боевиков в Широкино

Террористы под прикрытием артиллерии предприняли попытку атаковать позиции полка, пытаясь прорваться за помощью пехотных батальонов, однако были остановлены, говорится в сообщении на странице полка в Фейсбук.

По данным "Азова", боевики использовали гаубицы, САУ и танки во время атаки на Широкино.

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Также активно использовались минометы.