В "Азове" сообщили, что успешно отбили атаку боевиков в Широкино
04:09, 20 мая 2015Война
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Полк "Азов" сообщил о том, что во вторник, 19 мая, была успешно отражена атака боевиков в поселке Широкино вблизи Мариуполя.
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Террористы под прикрытием артиллерии предприняли попытку атаковать позиции полка, пытаясь прорваться за помощью пехотных батальонов, однако были остановлены, говорится в сообщении на странице полка в Фейсбук.
По данным "Азова", боевики использовали гаубицы, САУ и танки во время атаки на Широкино.
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Также активно использовались минометы.
У СЕЛИЩІ ШИРОКИНЕ ВЖЕ БІЛЬШЕ ГОДИНИ ТРИВАЄ БІЙ Терористи обстрілюють позиції полку АЗОВ з гаубиць, САУ і танків. Також...Posted by Батальйон спеціального призначення "Азов" - нова сторінка on 19 травня 2015 р.
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