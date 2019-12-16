Боевики из минометов обстреляли позиции украинских войск на Донбассе

Потерь среди украинских защитников нет.

С начала текущих суток боевики дважды обстреляли позиции украинских войск на Донбассе.

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Как говорится в сводке пресс-центра штаба ООС по состоянию на 18:00, противник обстрелял украинские подразделения из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Так, один обстрел позиций украинских защитников зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север»: неподалеку от Крымского - из минометов калибра 82 мм было выпущено 20 мин.

Кроме того, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» российские оккупационные войска совершили еще один обстрел: вблизи Верхнеторецкого - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

«Сегодня, 16 декабря, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет», - говорится в сводке.