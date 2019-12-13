В Днепре в больнице умер боец 43-го батальона
18:33, 13 декабря 2019Война
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Боец умер в больнице от разрыва тромба.
Волонтеры собирают помощь для семьи \ фото: УНИАН
В Днепре в больнице умер участник боевых действий на Донбассе, уволенный в запас боец 43-го батальона 53-й бригады Александр Завитайло.
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Информацию об этом радио Свобода подтвердили в пресс-службе бригады. По информации волонтера Дарьи Андрусенко-Якотюк, боец умер в больнице от разрыва тромба. В пятницу его похоронили на Левобережном кладбище Днепра.
Волонтеры собирают помощь для семьи. У бойца остались жена и мать.
На этой неделе в Днепропетровской области похоронили бойца этого же батальона Романа Беспалого, который был в плену боевиков «ДРН». Его тело было передано из плена без внутренних органов. Идентифицировали его с помощью ДНК-экспертизы.
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