Возле Попасной 17 мая погибли волонтеры со Львовщины и Луганщины - уточненные данные

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета.

По данным горсовета, 17 мая погибли: полковник Нацгвардии, 41-летний львовянин Андрей Соколенко, волонтер, один из руководителей львовской общественной организации "Варта 1", 50-летний львовянин Владимир Бондарь, рядовой из Самбора Львовской области Иван Попиль и волонтер из Луганской области.

Кроме того, по данным горсовета, волонтер из Львова Андрей Романчак ранен, и сейчас находится в больнице на территории Донецкой области.

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Как отметили в пресс-службе, в среду, 20 мая, на Лычаковском кладбище Львова состоятся похороны Соколенко. У него остались жена и 15-летняя дочь. Соколенко находился в зоне антитеррористической операции почти год, это должна была быть его 4-я ротация.

«На востоке страны, на войне, погиб наш львовянин Андрей Соколенко, полковник. Это очень большая потеря. Я хочу выразить соболезнования родным, друзьям. Также погиб еще один наш львовянин - волонтер. Сейчас проходят процедуры опознания. Андрея Соколенко планируют похоронить на Лычаковском кладбище во Львове в среду», - цитирует пресс-служба городского голову Львова Андрея Садового.

Ранее УНИАН со ссылкой на пресс-службу председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадия Москаля сообщал, что 17 мая возле города Попасная Луганской области в результате подрыва фугаса погибли двое военнослужащих и двое волонтеров из Львовской области.