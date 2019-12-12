Россия перебросила на Донбасс очередной "гумконвой"

В РФ утверждают, что доставили в Донецкую и Луганскую области медикаменты и детские продуктовые наборы.

В МЧС России заявили о вторжении на временно оккупированные территории Донбасса очередного так называемого «гуманитарного конвоя».

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Как сообщает пресс-служба МЧС РФ, из Донского спасательного центра в Ростовской области отправилась очередная автомобильная колонна с гуманитарной помощью.

«В Донецкую и Луганскую области доставлены медикаменты и детские продуктовые наборы общим весом более 435 тонн», - утверждают в ведомстве.

Колонна пересекла государственную границу Украины через пункты пропуска «Донецк» и «Матвеев Курган».

Как сообщал УНИАН, Россия с августа 2014 года направляет в зону боевых действий на Донбасс так называемые «гуманитарные конвои». Таможенную и пограничную службы Украины не допускают к осмотру этих грузовиков.

Украинская сторона заявляла о получении доказательств того, что в этих грузовиках среди ящиков с продуктами питания были оружие, боеприпасы и противотанковые гранаты.

В МИД Украины неоднократно требовали от России прекратить нарушение суверенитета Украины под предлогом доставки так называемой «гуманитарной помощи».