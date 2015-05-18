Появилось новое видео разрушений в Донецком аэропорту

На видео видны последствия интенсивных боев в аэропорту и его окресностях: разрушеные здания, военная техника и служебные машины, работавшие в Донецком аэропорту, пишет Новое время.

Напомним, недавно на сервисе Youtube появился документальный фильм о героической обороне украинскими "киборгами" Донецкого аэропорта.

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Накануне его показали сразу восемь общенациональных телеканалов. В документальной картине идет речь о сражениях бойцов АТО с боевиками и россиянами в ДАП.