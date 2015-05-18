Появилось новое видео разрушений в Донецком аэропорту
00:25, 18 мая 2015Война
2718 0
В интернете появилось новое видео, где весной 2015 года заснят Донецкий аэропорт и его окрестности.
REUTERS
На видео видны последствия интенсивных боев в аэропорту и его окресностях: разрушеные здания, военная техника и служебные машины, работавшие в Донецком аэропорту, пишет Новое время.
Напомним, недавно на сервисе Youtube появился документальный фильм о героической обороне украинскими "киборгами" Донецкого аэропорта.
Читайте такжеВ Генштабе заявили, что полосу донецкого аэропорта не восстановить
Накануне его показали сразу восемь общенациональных телеканалов. В документальной картине идет речь о сражениях бойцов АТО с боевиками и россиянами в ДАП.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter