Украинская сторона предоставила ОБСЕ доказательства нарушения боевиками Минских соглашений (фото)

Об этом сообщает Министерство обороны Украины на своем сайте.

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По данным Минобороны, украинская сторона обратила внимание представителей международной организации на обстрел незаконными вооруженными формированиями города Дзержинск Донецкой области минометными минами.

Осколки мин калибром 82 и 120 мм, а также артиллерийских снарядов калибром 122 мм были собраны украинскими наблюдателями СЦКК после ночного обстрела частного сектора в н.п. Дзержинск в ночь с 12 на 13 мая 2015 года.

Было задокументировано более 80 фактов разрывов и многочисленные повреждения жилых и административных зданий.

Данный случай, подчеркнули в Минобороны, как и другие многочисленные факты, свидетельствует о беспрестанных нарушениях террористами Минских договоренностей по отводу от линии разграничения конфликтующих сторон тяжелого вооружения калибром более 100 мм.

Как сообщал УНИАН, 12 февраля лидеры Украины, Франции, Германии и России договорились об очередном прекращении огня на Донбассе от 15 февраля, а также об отводе тяжелого вооружения от линии разграничения. Однако договоренности полностью не выполняются, стороны конфликта обвиняют друг друга в нарушениях режима прекращения огня. Больше всего нарушений - в стратегически важных местах на северо-восточной окраине Донецка вблизи аэропорта, и в селе Широкино, контроль за которым открывает или блокирует возможность наступления сепаратистов на Мариуполь.