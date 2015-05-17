Боевики обстреляли Станицу Луганскую: поврежден жилой дом

Об этом сообщает пресс-служба руководителя Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадия Москаля.

«Огонь велся со стороны Луганска и памятника Князю Игорю на правом берегу Северского Донца. В квартале Молодежном снаряд попал в 5-этажный жилой дом, повредив квартиры на 5, 4 и 3 этажах. Данные о пострадавших сейчас выясняются. Около 23 часов минометные мины и снаряды взорвались в районе рынка и автостанции», - говорится в сообщении.

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Как отмечается, прямым попаданием уничтожен торговый модуль, кроме того, в результате обстрела загорелись три частных дома поблизости.

По данным пресс-службы, спасатели не смогли оперативно выехать на местоиз-за боевых действий. Из-за перебитых систем жизнеобеспечения часть поселка осталась без света и газа.

Согласно сообщению, утром в поселке тихо. По предварительным данным, в медицинские учреждения с ранениями никто не обращался, подробная информация относительно последствий ночных боевых действий выясняется.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 17 мая в зоне антитеррористической операции боевики обстреляли более 10 населенных пунктов Донецкой и Луганской областей.