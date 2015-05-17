Ночь в зоне АТО: Боевики обстреляли более 10 населенных пунктов

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

"Незаконные вооруженные формирования российско-террористических войск продолжают разрушать и уничтожать гражданские объекты, обстреливают позиции сил АТО. Применяют... вооружения танков, БМП, зенитных установок, минометов, гранатометов. Стреляют из снайперских винтовок и стрелкового вооружения", - говорится в сообщении.

Читайте такжеБоевики обстреляли жилые районы Золотого

По данным пресс-центра, боевики сосредоточили огонь на Донецком направлении: обстреляли Пески, Старогнатовку, Строгановку, Авдеевку, Гранитное, Опытное, Водяное и Марьинку.

В то же время, как отмечается, на Луганском направлении из минометов, гранатометов и пулеметов вели огонь по Станице Луганской. Обстреляли и Счастье. На Артемовском – вели огонь по Майорскому и Попасной.

Вместе с тем, согласно сообщению, относительно спокойно было на Мариупольском направлении: здесь террористы только один раз, ночью, обстреляли из стрелкового оружия Широкино.

По информации пресс-центра, беспилотные летательные аппараты захватчиков были замечены в небе, по направлениям Подгоровка - Лиман, Старобельск – Курячевка.

Как сообщал УНИАН, 12 февраля лидеры Украины, Франции, Германии и России договорились об очередном прекращении огня на Донбассе от 15 февраля, а также об отводе тяжелого вооружения от линии разграничения. Однако договоренности полностью не выполняются, стороны конфликта обвиняют друг друга в нарушениях режима прекращения огня. Больше всего нарушений - в стратегически важных местах на северо-восточной окраине Донецка вблизи аэропорта, и в селе Широкино, контроль за которым открывает или блокирует возможность наступления сепаратистов на Мариуполь.