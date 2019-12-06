Оккупанты сегодня стреляли под Донецком и Мариуполем: в ход шло запрещенное оружие

Боевое травмирование получил один военнослужащий Объединенных сил.

В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке.

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«Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 82 и 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия», - говорится в сообщении.

Так, пять обстрелов позиций украинских защитников российскими оккупационными войсками зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север»: дважды неподалеку от Новолуганского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия и трижды возле Луганского - из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил также пять обстрелов по укреплениям Объединенных сил: дважды вблизи Авдеевки - из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия и у Водяного и Павлополя - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, а также недалеко от Николаевки - из станковых противотанковых гранатометов.

«Сегодня, 6 декабря, боевое травмирование получил один военнослужащий Объединенных сил», - говорится в сводке.