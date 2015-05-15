Россия готовится к масштабному наступлению в Украине – военный эксперт США

Как сообщает Голос Америки, об этом заявил президент фонда "Потомак" американский военный эксперт Филипп Карбер во время презентации доклада "Вне Минска 2: перспективы для нового российского наступления".

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"Сегодня они (российские войска) имели отдельные батальйонно-тактические группы - очень небольшие подразделения. Теперь россияне организуют их в бригады и корпуса. Это происходит на территории Донбасса, а не на территории России. Офицеры там – российские, командование и штаб – российские, оружие и боеприпасы – также оттуда. Единственная причина, почему им нужна такая большая организация – это чтобы иметь возможность проводить наступательные операции, продвигаться в глубь территории значительно быстрее", - заявил Карбер.

По его словам, в случае полномасштабного наступления не только Украина, но и Запад столкнется с гуманитарной катастрофой.

"20 миллионов людей станут беженцами. На сегодня в Украине уже 1 миллион переселенцев с Востока. Все центры по их приему переполнены. В случае военной операции от 10 до 20 миллионов украинцев начнут двигаться в сторону Запада. Так, захваченная территория будет большим куском для Путина, но если он это сделает... Мы говорим о европе, которая станет полностью другой в следующие 20-30 лет", - отметил Карбер.

Выходом из сложившейся ситуации, по словам Карбера, должна стать военная поддержка Западом Украины.

"Для этого нужно предоставить Украине оружие и отменить негласное эмбарго на его поставки", - подчеркнул президент фонда "Потомак".