За время АТО погибли 149 гвардейцев, ранены 657

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью и СМИ Нацгвардии.

Как говорится в сообщении, единовременное пособие выплачено 74 семьям погибших военнослужащих на сумму свыше 45 млн грн. Кроме того, подготовлены документы для выплаты помощи 20 семьям погибших военнослужащих, которые в ближайшее время получат деньги. Также завершается последний этап подготовки документов на 55 семей погибших военнослужащих для направления на комиссию относительно выплаты помощи, добавили в Нацгвардии.

Читайте такжеДо конца весны в Нацгвардии планируют призвать 7,5 тысяч человекКроме того, в ведомстве проинформировали, что в соответствии с приказом первого заместителя руководителя АТО при Службе безопасности Украины, военнослужащие Нацгвардии получат вознаграждения на общую сумму 2 млн 708,0 тыс. грн, в том числе за успешное выполнение боевых заданий на сумму 574,0 тыс. грн и за непосредственное участие в боевых действиях на сумму 2 млн 134,0 тыс. грн.

В речи 8 мая президент Украины Петр Порошенко сказал, что за время боевых действий на Востоке погибли 1675 украинских военнослужащих.

По данным ООН, всего на востоке Украины погибли уже более шести тысяч человек, более миллиона были вынуждены покинуть свои дома.