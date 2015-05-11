Порошенко назвал танковое наступление самой большой опасностью со стороны боевиков

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко заявил на брифинге на военном полигоне “Десна” в Черниговской области.

“Мы сделали сегодня упор на противотанковом оружии, поскольку, по сообщениям наших разведок, если готовится наступление, то ключевая опасность, на которую полагается наш враг, агрессор, - это движение активных танковых колонн”, - сказал президент.

На полигоне Порошенко осмотрел образцы новейшего противотанкового оружия, разработанного предприятиями государственного концерна “Укроборонпром” и наблюдал за его испытанием.

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При этом президент отметил, что бойцы украинских Вооруженных сил будут иметь чем встретить врага. “Самым современным, высокоточным, самым технологичным с далеким расстоянием поражения, с наведением по лазерному лучу украинским противотанковым оружием”, - сказал он.

Также Порошенко заметил, что на сегодняшний день “Укроборонпрому” удалось существенно уменьшить свою зависимость от иностранных комплектующих в продукции и полностью отказаться от российских комплектующих.

Противотанковое оружие изготавливается из украинских комплектующих и частично из комплектующих предприятий-партнеров Украины с ЕС.