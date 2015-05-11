Порошенко назвал танковое наступление самой большой опасностью со стороны боевиков
Президент Украины Петр Порошенко считает танковое наступление самой большой опасностью со стороны врага.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко заявил на брифинге на военном полигоне “Десна” в Черниговской области.
“Мы сделали сегодня упор на противотанковом оружии, поскольку, по сообщениям наших разведок, если готовится наступление, то ключевая опасность, на которую полагается наш враг, агрессор, - это движение активных танковых колонн”, - сказал президент.
На полигоне Порошенко осмотрел образцы новейшего противотанкового оружия, разработанного предприятиями государственного концерна “Укроборонпром” и наблюдал за его испытанием.
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При этом президент отметил, что бойцы украинских Вооруженных сил будут иметь чем встретить врага. “Самым современным, высокоточным, самым технологичным с далеким расстоянием поражения, с наведением по лазерному лучу украинским противотанковым оружием”, - сказал он.
Также Порошенко заметил, что на сегодняшний день “Укроборонпрому” удалось существенно уменьшить свою зависимость от иностранных комплектующих в продукции и полностью отказаться от российских комплектующих.
Противотанковое оружие изготавливается из украинских комплектующих и частично из комплектующих предприятий-партнеров Украины с ЕС.