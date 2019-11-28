Власти намерены создать как можно больше гуманитарных коридоров для связи с оккупированными территориями Донбасса - Данилов

Секретарь СНБО подчеркивает необходимость создания условий, при которых жители оккупированной части Донбасса смогут «по-человечески» пересекать линию соприкосновения.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявляет, что украинская власть намерена создать как можно больше гуманитарных коридоров для передвижения украинцев с оккупированных территорий Донбасса на свободные территории Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Данилов сообщил на заседании Национальной платформы «Диалог о мире и безопасной реинтеграции».

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По его словам, президент Украины Владимир Зеленский и украинское руководство рассматривают разведение сил и средств на линии разграничения как «создание гуманитарных коридоров».

«Наша задача довольно простая - закончить эту войну. При этом мы четко понимаем, что война происходит в Украине, и никто национальными интересам не будет пренебрегать, а мы только будем их отстаивать», - заверил Данилов.

Вместе с тем он отметил, что тем украинцам, которые оказались в российской оккупации на востоке Украины, необходимо «дать возможность пересекать линию соприкосновения, а на самом деле - это линия фронта, по-человечески».

«Сегодня не существует ни одного коридора автомобильной связи с территорией оккупированной Луганской области. Есть ограничения на территории Донецкой области. Наша задача - сделать как можно больше таких гуманитарных коридоров для того, чтобы граждане Украины могли спокойно передвигаться по своей стране», - подытожил Данилов.