На Луганщине 9 мая двое украинских военных получили ранения

В течение вчерашнего дня, 9 мая, на линии разграничения огня в Луганской области были ранены двое украинских военнослужащих.

Об этом говорится на официальном сайте главы Луганской ОГА Геннадия Москаля.

"В ночь на субботу, сразу после полуночи, боевики из оккупированного села Калиновое осуществили обстрел из автоматического оружия опорных пунктов наших силовиков на окраине с.Троицкое Попаснянского района (на административной границе Луганской и Донецкой областей около Дебальцево)", - говорится в сообщении.

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Село осталось вне зоны поражения, однако в результате обстрела ранения получил один военный. Раны оказались не тяжелыми, сейчас раненый находится в больнице.

Около 5-ти вечера возле с. Югановка Станично-Луганского района на растяжке подорвался пограничник Луганского пограничного отряда. Село расположено в непосредственной близости от границы с Российской Федерацией, очевидно, растяжку установила одна из вражеских диверсионно-разведывательных групп, которые часто проникают на украинскую территорию. Раненый пограничник госпитализирован.