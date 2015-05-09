В Днепропетровске СБУ предотвратила совершение теракта на 9 мая

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что «Служба безопасности Украины продолжает работать на опережение и предупреждать провокации и диверсии во время дней памяти погибших в годы Второй мировой войны».

В частности, в рамках превентивных мероприятий в Днепропетровске во время обыска у местного жителя сотрудники СБУ изъяли гранаты РГД-5 с запалами, карабин МКМ, около тысячи патронов калибра 7,62, дымовые шашки, сигнальные ракеты, штык-нож и тому подобное.

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Кроме того, контакты из записной книжки злоумышленника свидетельствуют о его возможной причастности к спецслужбам иностранных государств.

Органами внутренних дел Днепропетровской области зарегистрировано уголовное производство, задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления.

Продолжается следствие.

Ранее в СБУ сообщили, что на Харьковщине в День Победы готовили диверсию на железной дороге.