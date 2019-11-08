В настоящее время обследовано 42,2 га территории участка.

На участке разведения возле Золотого выявлено 47 взрывоопасных предметов.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке.

"На участке разведения №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области продолжается техническое обследование, разминирование дорог и обочин, очистка местности, загрязненной взрывоопасными предметами. Задействованы пять групп ГСЧС в составе 24 человек. Общая площадь обследованных территорий сейчас составляет 42,2 га (изъято 47 взрывоопасных предметов)", - говорится в сообщении.

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Кроме того, на участке разведения №1 (Станица Луганская) мостостроители завершили укладку металлоконструкций и проводят их сварку и обработку пролетов моста с помощью пескоструйного аппарата.

Как сообщал УНИАН, 4 октября в Станице Луганской открыли временный обходной мост и начали демонтаж разрушенных конструкций основного моста.

Указом от 7 октября президент Украины Владимир Зеленский поручил безотлагательно принять меры, связанные с восстановлением до 27 ноября разрушенного моста через реку Северский Донец в Станично-Луганском районе Луганской области, а также с обустройством контрольного пункта въезда/выезда "Станица Луганская".

1 ноября министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что мероприятия по разведению войск в Золотом Луганской области завершены, эта территория абсолютно безопасна и находится под контролем МВД Украины.

3 ноября там начался процесс разминирования и демонтажа демилитаризованной зоны.

По информации пресс-центра штаба ООС, техническое обследование, разминирование дорог и обочин, очистка местности, загрязненной взрывоопасными предметами, продлится около Золотого до 9 ноября.