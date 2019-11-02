Мост в Станице Луганской планируется открыть до 27 ноября.

В Станице Луганской начался монтаж второй металлоконструкции моста через реку Северский Донец.

Об этом в Facebook сообщает Луганская областная государственная администрация.

Отмечается, что сегодня работники "Укртрансмоста" занимались усилением диафрагмы мостовой опоры №7, обработкой металлоконструкций пролета моста с помощью пескоструйного аппарата и выполняли сварочные работы.

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"На строительную площадку доставили 40-тонный кран для проведения основных монтажных работ элементов металлических конструкций. Монтаж второй металлоконструкции начат в 13:30. Напомним, что первая металлоконструкция - диафрагма - смонтирована 31 октября", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 4 октября в Станице Луганской открыли временный обходной мост и начали демонтаж разрушенных конструкций основного моста.

Указом от 7 октября президент Украины Владимир Зеленский поручил безотлагательно принять меры, связанные с восстановлением до 27 ноября разрушенного моста через реку Северский Донец в Станично-Луганском районе Луганской области, а также с обустройством контрольного пункта въезда/выезда "Станица Луганская".