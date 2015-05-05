Под Артемовском в результате атаки боевиков погибли двое украинских военных
Силы АТО в ходе атаки боевиков под Артемовском Донецкой области понесли потери.
Об этом в соцсети написал журналист Андрей Цаплиенко. Он сообщил, что боевики обстреляли из РПГ транспорт 30-й бригады, в результате чего погиб один военнослужащий, шестеро - ранены.
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"Диверсионно-разведывательная группа российско-сепаратистских сил примерно в 04:35 атаковала транспорт "тридцатки" из РПГ, в итоге один погибший, мл. с-т Александр Ковальчук, шесть раненых. Кроме того, сегодня же в результате подрыва потерял обе ноги командир инженерно-саперного подразделения "тридцатки", спасти его жизнь не удалось", - написал журналист.
По его данным, ответным огнем бойцы 30-й бригады уничтожили транспорт боевиков.
Лезут. Возле Артемовска становится горячо.Тридцатая бригада. Диверсионно-разведывательная группа российско-сепаратистск...Posted by Andriy Tsaplienko on Tuesday, 5 May 2015