Боевики уже более 12 часов обстреливают Широкино - батальон "Донбасс"
14:12, 05 мая 2015Война
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В Широкино уже более 12 часов продолжается обстрел позиций украинских военных.
Украинские военные успешно держат оборону / Фото: Facebook батальона "Донбасс"
Об этом сообщает батальон "Донбасс" на своей странице в соцсети Facebook.
"Уже 12 часов в Широкино идет обстрел наших позиций. Вчера вечером в течение часа позиции батальона «Донбасс» в районе пляжа обстреливали из танка. Сейчас идет стрелковый бой", - сказано в сообщении.
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Также в батальоне "Донбасс" отмечают, что бойцы батальона «Донбасс», батальона «Азов» и частей ВСУ успешно держат оборону. Потерь среди украинских военных нет.
Ранее УНИАН сообщал, что батальон "Донбасс" ввел дополнительные силы в Широкино.
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