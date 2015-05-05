Боевики уже более 12 часов обстреливают Широкино - батальон "Донбасс"

Об этом сообщает батальон "Донбасс" на своей странице в соцсети Facebook.

"Уже 12 часов в Широкино идет обстрел наших позиций. Вчера вечером в течение часа позиции батальона «Донбасс» в районе пляжа обстреливали из танка. Сейчас идет стрелковый бой", - сказано в сообщении.

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Также в батальоне "Донбасс" отмечают, что бойцы батальона «Донбасс», батальона «Азов» и частей ВСУ успешно держат оборону. Потерь среди украинских военных нет.

Ранее УНИАН сообщал, что батальон "Донбасс" ввел дополнительные силы в Широкино.