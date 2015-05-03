Батальон "Донбасс" ввел дополнительные силы в Широкино

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице батальона в Facebook.

"В связи с проведением плановой ротации и выводом части сил полка "Азов", батальон "Донбасс" ввел дополнительные подразделения в пос. Широкино и полностью контролирует все позиции. Враг не пройдет", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, 22 апреля, батальон НГУ "Донбасс" планово сменил полк НГУ "Азов" в Широкино под Мариуполем.

Напомним, ранее представители Украины и России в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня на Донбассе согласились о необходимости демилитаризации Широкино.

По словам секретаря СНБО Александра Турчинова, украинские военные смогут отойти от Широкино в том случае, если в нем будет постоянно действовать пункт наблюдателей ОБСЕ, а село возьмет под контроль милиция.