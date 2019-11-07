Оккупанты за сутки 10 раз нарушили "тишину" на Донбассе, четыре украинских бойца ранены

Враг вел огонь из запрещенных "Минском" минометов калибра 82 мм, вооружение БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

На протяжении прошлых суток, 6 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 10 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.

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Противник обстреливал позиции украинских подразделений из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска совершили 5 обстрелов: возле Песков – из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов; дважды недалеко от Водяного – из РПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; два раза вблизи Тарамчука – из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Еще 5 вражеских обстрелов зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": неподалеку Травневого – из ручных противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия; возле Зайцевого – из станковых противотанковых гранатометов; вблизи Крымского – из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем; на окраине Новотошковского – из минометов калибра 82 мм, вооружение БМП-1, стрелкового оружия, РПГ и автоматических гранатометов; неподалеку Луганского – из станковых противотанковых гранатометов и АГС.

Вчера осколочные ранения получили четыре военнослужащие Объединенных сил.

Как сообщал УНИАН, на протяжении предыдущих суток, 5 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня.