Боевики за вечер 27 раз обстреляли силы АТО - пресс-центр

С 18.00 до полуночи российско-террористические войска 27 раз нарушили режим тишины, сообщает на своей странице в Facebook пресс-центр АТО.

На Донетчине незаконные вооруженные формирования вновь обстреляли позиции сил АТО из минометов калибра 120 мм возле поселков Широкине, Пески, Гнутово, Опытное, а также из минометов калибра 82 мм возле поселков Пески, Майорск, Ленинское, Кирово.

В очередной раз боевики открывали огонь по украинским опорным пунктам из артиллерии калибра 122 мм, а также из танка – в районе Широкино, а неподалеку населенных пунктов Опытное, Пески, Гранитное и Авдеевка вели огонь из автоматических, ручных гранатометов и стрелкового оружия.

Читайте такжеАброськин: 40 боевиков "ДНР" с оружием дезертировали в "ЛНР"На Луганщине противник также открывал огонь из минометов калибра 82 мм по украинским позициям вблизи населенного пункта Сизое.

Недалеко от населенного пункта Золотое-4 с 17.30 до 19.00 произошло боевое столкновение украинских военнослужащих с группой противника. Украинские военнослужащие остановили нападавших плотным огнем из стрелкового оружия и вынудили их отойти.

Обстрелов населенных пунктов в указанный период не произошло.