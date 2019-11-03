В Станице Луганской монтируют вторую металлоконструкцию разрушенного моста

За ремонтом моста можно наблюдать онлайн на официальном канале Луганской ОГА в YouTube.

Вблизи КПВВ «Станица Луганская» монтируют вторую металлоконструкцию в ходе работ по восстановлению разрушенного пролета автомобильного моста через реку Северский Донец.

Об этом сообщается на странице Луганской областной государственной администрации в Facebook.

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Вчера состоялись подготовительные работы с помощью бортовой машины, автоподъемника и автокрана. Затем на строительную площадку доставили 40-тонный кран для проведения основных монтажных работ элементов металлических конструкций.

В ОГА добавили, что первую металлоконструкцию - диафрагму - смонтировали 31 октября.

Как сообщал УНИАН, 4 октября в Станице Луганской открыли временный обходной мост и начали демонтаж разрушенных конструкций основного моста. В Офисе президента планируют открыть мост в Станице Луганской до 27 ноября.

За ремонтом моста в Станице Луганской можно наблюдать онлайн на официальном канале Луганской ОГА в YouTube. В видеотрансляции возможные временные отключения по техническим причинам, восстановление происходит после осуществления технических работ.