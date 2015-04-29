Из плена боевиков освобождены еще двое военнослужащих

Об этом на своей странице в соцсети сообщил советник заместителя министра обороны Украины Василий Будик.

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"Василий Ковальчук и отдел взаимодействия по освобождению военнопленных при Минобороны, при содействии СБУ, провели успешную операцию по освобождению двух наших ребят: Ковальчука Игоря 93 ОМБр и Олейника Евгения 51ОМБр. Ребята провели в плену более 8 месяцев", - сказал Василий Будик.