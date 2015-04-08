СБУ: Из плена боевиков уже освободили более 2,5 тыс человек

Об этом заявил переговорщик Центра содействия освобождению заложников при СБУ Юрий Тандит в эфире 5 канала во вторник вечером, пишет Украинская правда.

"Последние несколько недель процесс освобождения (пленных) очень хрупкий", - отметил он.

Тандит напомнил, что в понедельник из плена освободили 16 украинских военных, некоторые из них уже встретились со своими близкими.

Читайте такжеВ плену у террористов остаются еще около 400 человек - Лубкивский

"Когда нам передали как знак доброй воли 16 человек, мы поблагодарили донецкие власти, и со своей стороны тоже готовим жест. И я надеюсь, что процесс будет продолжаться", - заявил Тандит.

"На сегодняшний день освобождено уже более 2,5 тысяч наших ребят", - сказал он, добавив, что меньше 400 человек сейчас находятся в плену боевиков.