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Оккупанты прибегли к огневым провокациям на Донбассе - ранен украинский военный

19:38, 19 октября 2019
Война
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Один украинский военный получил ранения / фото УНИАН

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Как сообщила спикер пресс-центра Объединенных сил на вечернем брифинге, с начала суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 8 раз нарушили режим прекращения огня.

Противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В результате обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения.

«Подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня и находятся наготове к любым коварным и провокационным действиям противника», - подчеркнула спикер.

Как сообщалось, 18 октября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 21 раз нарушили режим прекращения огня.

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Теги: #военные#Донбасс#ВСУ#обстрелы