Боевики более 20 раз обстреливали украинских военных – ООС

С начала этих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 4 раза нарушили режим прекращения огня.

18 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 21 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, стрелкового оружия и гранатометов различных систем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник произвел 11 обстрелов: четыре раза у Водяного на Приазовье – из минометов калибра 120 мм, вооружение БМП-1, гранатометов различных систем и стрелкового оружия; неподалеку Новотроицкого – из автоматических гранатометов; у Талаковки – из крупнокалиберных пулеметов; дважды неподалеку Авдеевки – из минометов калибра 82 мм, стрелкового оружия и гранатометов различных систем; в районе Березового и Красногоровки – со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; возле Павлополя – из стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" противник совершил 10 обстрелов: дважды у Новолуганского – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; трижды неподалеку Луганского – из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; два раза вблизи Золотого-4 – из противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия; в районе Крымского – из крупнокалиберных пулеметов и вооружения БМП-1; неподалеку Новотошковского – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; возле Троицкого – из крупнокалиберных пулеметов.

За прошедшие сутки, вследствие обстрелов, потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

С начала этих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 4 раза нарушили режим прекращения огня.

Все обстрелы противник осуществил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР: трижды вблизи Золотого – из минометов калибра 120 и 82 мм, крупнокалиберных пулеметов, другого стрелкового оружия и гранатометов различных систем; в районе Зайцевого – из ручных противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

На протяжении текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.