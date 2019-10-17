Один военный погиб и еще один получил ранения в результате обстрелов на Донбассе

Боевики 30 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

В зоне боевых действий на Донбассе 16 октября боевики 30 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один — получил ранения.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Позиции украинских войск обстреливали вблизи Водяного, Авдеевки, Песков, Лебединского, Марьинки, Пищевика, Чермалыка, Талаковки, Новомихайловки и Тарамчука. Также обстрелы фиксировали неподалеку Луганского, Зайцевого, Золотого, Новозвановки и Катериновки.

Ранее в штабе ООС сообщили, что обстрелы участка разведения в Золотом, где должны начать разведение сил фиксируют вторые сутки. В Офисе президента сообщили, что разведение сил в Золотом пока отложили.

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1 октября на переговорах в Минске договорились развести силы возле Петровского и Золотого, в тот же день украинская сторона согласилась на формулу Штайнмайера.

После разведения должна быть согласована дата встречи лидеров «нормандской четверки», заявили в Кремле.

В украинском Минобороны сообщили, что ВСУ технически готовы к разведению войск в Петровском и Золотом.

В ОБСЕ заявили, что разведение должно начаться 7 октября, однако этого не произошло: несколькими днями ранее боевики обстреливали участок разведения сил возле этих населенных пунктов.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что для начала процесса разведения тишина должна продержаться минимум 7 дней.