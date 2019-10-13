Отчет ОБСЕ: боевики сигнализировали о готовности к разведению войск
19:27, 13 октября 2019Война
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Наблюдатели миссии зафиксировали запуски сигнальных ракет.
Сигнальные ракеты запустили вблизи Золотого и Петровского / фото УНИАН
Вооруженные формирования запускали белые сигнальные ракеты, сообщая о готовности к началу разведения сил на Донбассе.
Читайте такжеГенштаб усилил боеготовность военных частей ВСУ (видео)Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
Как сообщают наблюдатели СММ ОБСЕ, боевики около 12:00 11 октября запустили белую сигнальную ракету на южном участке окраины разведения в районе Золотого.
Кроме того, аналогичные действия российско-оккупационных сил были зафиксированы наблюдателями СММ ОБСЕ на участке разведения сил вблизи населенного пункта Петровское. Однако процесс разведения сил не начался, так как оккупанты не получили ответ с украинской стороны.
Как ранее сообщал УНИАН, нардеп Яременко заявил, что план отвода войск вдоль всей линии фронта на Донбассе есть, но это не план «А».
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