Ситуация на Донбассе: боевики ранили двух военных Объединенных сил (видео)

С полуночи вооруженные формирования Российской Федерации и её наёмники 11 раз нарушили режим прекращения огня.

На Донбассе за текущие сутки в результате вражеских обстрелов легкие ранения получили двое военнослужащих Объединенных сил.

Как сообщает пресс-центр операции Объединенных сил, с полуночи вооруженные формирования Российской Федерации и её наёмники 11 раз нарушили режим прекращения огня.

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Противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм, противотанкового ракетного комплекса, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Вследствие вражеских обстрелов легкие ранения получили двое военнослужащих Объединенных сил.

«Подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня и находятся наготове к любым коварным и провокационным действиям противника», - подчеркнули в пресс-центре.

Как сообщал УНИАН, на Донбассе за прошедшие сутки оккупанты 8 раз нарушили режим тишины. Вследствие вражеских обстрелов ни один военнослужащий из состава Объединенных сил не пострадал.