От начала суток российские оккупанты на Донбассе 4 раза обстреляли военных – ООС

Украинские позиции обстреляли из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

11 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 8 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник осуществил 6 обстрелов позиций Объединенных сил: два раза вблизи Водяного – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; неподалеку Талаковки – из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия; возле Славного и Новотроицкого – из крупнокалиберных пулеметов.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" противник произвел 2 обстрела позиций Объединенных сил: у Новолуганска – из минометов калибра 120 и 82 мм, а также из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, в районе Южного – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вследствие вражеских обстрелов ни один военнослужащий из состава Объединенных сил не пострадал.

От начала этих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 4 раза нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник произвел 4 обстрела позиций Объединенных сил: дважды у Водяного – из станковых противотанковых гранатометов и минометов калибра 120 мм вблизи Пищевика – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия; неподалеку Новогнатовки – из станкового противотанкового гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано.

На протяжении текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов среди личного состава Объединенных сил нет.

Как сообщал УНИАН, 11 октября в областной больнице Днепра умер военный 36 отдельной бригады морской пехоты Вячеслав Кубрак, за жизнь которого боролись три дня