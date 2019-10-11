Богдан обсудил с послами G7 подготовку к разведению сил в Золотом и Петровском

Они обсудили актуальную ситуацию по безопасности на Донбассе.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан провел встречу с послами стран "Большой семерки" (США, Великобритания, Канада, Франция, Италия, Германия и Япония) и обсудил подготовку к разведению сил в Золотом и Петровском.

Об этом сообщили в Офисе президента.

В частности, Богдан поблагодарил глав дипломатических представительств за значительную помощь Украине, отметив, что украинская сторона считает поддержку иностранных партнеров, прежде всего стран "Большой семерки" и Европейского Союза, ключевой для дальнейшей реализации реформ.

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Также собеседники обсудили актуальную ситуацию по безопасности на Донбассе, в том числе меры, осуществляемые для подготовки к разведению сил в Золотом и Петровском.

Кроме того, Богдан проинформировал дипломатов об ожиданиях украинской стороны от встречи в "нормандском формате".

Особое внимание участники встречи уделили новым законодательным инициативам, которые призваны способствовать трансформации Украины в современное и высокоразвитое государство.

В свою очередь, послы G7 заверили в безоговорочной дальнейшей поддержке Украины. Стороны договорились о продолжении регулярного диалога.

Напомним, ранее в МИД РФ заявили, что Украина отложила на неопределенный срок разведения сил и средств в Петровском и Золотом.