На Донбассе сегодня во время вражеского обстрела погиб украинский военный

Сейчас выясняются обстоятельства гибели бойца.

На Донбассе сегодня во время вражеского обстрела погиб украинский военнослужащий.

Об этом пресс-центр операции Объединенных сил сообщает в Facebook.

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"Сегодня, 10 октября, во время вражеского обстрела погиб военнослужащий Объединенных сил", - говорится в сообщении.

При этом место обстрела не указывается.

Командующий Объединенных сил Владимир Кравченко выразил соболезнования родным и близким погибшего.

"Обстоятельства выясняются рабочей группой военной службы правопорядка ВС Украины", - отметили в пресс-центре.

Ранее сообщалось, что в результате вражеских обстрелов 4 октября на Донбассе от ранений, несовместимых с жизнью, погиб 33-летний украинский воин Олег Реминный.