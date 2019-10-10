На Донбассе сегодня во время вражеского обстрела погиб украинский военный
17:13, 10 октября 2019Война
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Сейчас выясняются обстоятельства гибели бойца.
При этом место обстрела не указывается / фото УНИАН
На Донбассе сегодня во время вражеского обстрела погиб украинский военнослужащий.
Об этом пресс-центр операции Объединенных сил сообщает в Facebook.
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"Сегодня, 10 октября, во время вражеского обстрела погиб военнослужащий Объединенных сил", - говорится в сообщении.
При этом место обстрела не указывается.
Командующий Объединенных сил Владимир Кравченко выразил соболезнования родным и близким погибшего.
"Обстоятельства выясняются рабочей группой военной службы правопорядка ВС Украины", - отметили в пресс-центре.
Ранее сообщалось, что в результате вражеских обстрелов 4 октября на Донбассе от ранений, несовместимых с жизнью, погиб 33-летний украинский воин Олег Реминный.
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