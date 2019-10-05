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Стало известно имя убитого боевиками на Донбассе украинского военного (фото)

13:32, 05 октября 2019
Война
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Олег Ременный / фото facebook.com/1ogtb

Об этом говорится в сообщении 1-й отдельной танковой Северской бригады на странице в Facebook.

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"С тяжелым сердцем сообщаем, что 4 октября в результате вражеского обстрела на одной из передовых позиций погиб наш побратим и друг, старший солдат Олег Владимирович Ременный", - говорится в сообщении.

Ременный был из города Шпола Черкасской области. Его призвали на службу в 2017 году механиком-водителем разведывательной роты 1-й отдельной танковой Северской бригады. Он с первых дней вместе с бригадой защищал границы Украины на Донбассе.

Как сообщал УНИАН, 4 октября, в районе проведения операции Объединенных сил вследствие вражеского обстрела погиб украинский военнослужащий, с начала текущих суток еще двух военных ранили.

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Теги: #война на Донбассе