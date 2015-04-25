Ситуация в зоне АТО напряженная - вечером боевики 21 раз обстреляли позиции военных

С 18.00 до полуночи незаконные вооруженные формирования 21 раз обстреляли позиции украинских войск вдоль линии размежевания, сообщает пресс-центр АТО.

«На Донетчине боевики обстреливали из минометов опорные пункты военных вблизи населенных пунктов Пески, Ленинское, Опытное, Авдеевка и Гранитное. Артиллерийскому обстрелу со стороны бандформирований были подвергнуты позиции неподалеку от поселка Зайцево», - говорится в сообщении.

В районе населенных пунктов Пески, Опытное, Широкине и Авдеевка во время обстрелов сил АТО боевики также применяли зенитные установки, автоматические гранатометы, снайперские винтовки и стрелковое оружие.

На Луганщине боевики открывали огонь из пулеметов по опорном пункте военных вблизи города Счастье.

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Как отмечают в пресс-центре, обстрелов населенных пунктов в указанный период не произошло. Вместе с тем, в небе над Приморским, Новоайдаром и Словяносербськом на Луганщине, а также над Гранитным, Талаковкой и Пищевиком на Донетчине были зафиксированы пролеты беспилотников боевиков.