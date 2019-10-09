За сутки на Донбассе оккупанты 17 раз нарушили режим прекращения огня – ООС

Противник продолжает использовать запрещенное Минскими соглашениями оружие.

Во вторник, 8 октября, на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 17 раз нарушили режим прекращения огня.

Читайте такжеРаскрыты масштабные потери оккупантов на Донбассе за сентябрь (фото)Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил (ООС) на своей странице в Facebook.

Отмечается, что противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В частности, обстрелы были зафиксированы возле Песков, Опытного, Новотроицкого, Водяного, Новогригорьевки, Пищевика и Павлополя, Травневого, Новолуганского, Луганского, Хутора Свободного, Светлодарска

«За минувшие сутки потерь в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было», – говорится в сообщении.

На протяжении текущих суток вооруженные формирования уже 5 раз нарушили режим прекращения огня. Стреляли неподалеку Песков, Лебединского, Пищевика, Николаевки и Новогнатовки.

Как сообщал УНИАН, 7 октября вооруженные формирования 27 раз нарушили режим прекращения огня.