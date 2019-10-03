Экс-спикер Генштаба ВСУ назвал ключевые условия для разведения войск на Донбассе

Командование Операции Объединенных сил "имеет определенный план противодействия", если ситуация на участках разведение будет обостряться.

Разведение войск на Донбассе станет возможным только в случае, если террористы "Л/ДНР" полностью прекратят обстрелы на соответствующих участках линии разграничения.

Читайте такжеРаскрыты масштабные потери оккупантов на Донбассе за сентябрь (фото)

Об этом заявил военный эксперт, бывший спикер Генштаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев, передает «Обозреватель». По его словам, командование Операции Объединенных сил перед отводом войск должно убедиться в полной безопасности такого шага для мирного населения и военного персонала.

"Относительно отвода – этому процессу должен предшествовать определенный период, когда на этом участке фронта не ведутся обстрелы наших позиций, а также мирных жителей, которые проживают на территории, которая граничит с этим участком фронта", – подчеркнул Селезнев.

"Во-вторых, должна осуществлять свои полномочия определенная наблюдательная миссия ОБСЕ, чтобы немедленно реагировать на все риски и притязания противоположной стороны конфликта", – добавил он.

По словам военного эксперта, командование Операции Объединенных сил "имеет определенный план противодействия", если ситуация именно на участках разведения будет обостряться.