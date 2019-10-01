Сайдик рассказал, когда начнется разведение войск в Золотом и Петровском

Следующее заседание ТКГ пройдет в Минске 15 октября.

Разведение войск на линии разграничения в Золотом и Петровском начнется 7 октября.

Как передает БЕЛТА, об этом заявил спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Мартин Сайдик.

Он отметил, что сегодня по рекомендации политических советников "нормандской четверки" члены ТКГ и представители временно оккупированных территорий Донбасса письмами подтвердили текст "формулы Штайнмайера".

Сайдик также рассказал, что разведение войск в Золотом и Петровском будет возобновлено 7 октября.

По его словам, следующее заседание ТКГ пройдет в Минске 15 октября.

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Как сообщал УНИАН, 21 сентября 2016 года в Минске было подписано Рамочное решение Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе о разведении сил и средств на линии разграничения. Документом предусмотрено разведение сил и средств в Золотом, Петровском и Станице Луганской.

1 октября 2016 года разведение сил произошло в Золотом, 7 октября того же года - в Петровском.

В июне 2019 года состоялось разведение подразделений Вооруженных сил Украины и боевиков вблизи Станицы Луганской.

Сегодня, 1 октября, на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе стороны договорились о разведении войск в Петровском и Золотом.

Президент Владимир Зеленский гарантировал, что на безопасности местного населения разведение войск не скажется.