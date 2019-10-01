ВСУ понесли значительные потери на Донбассе в сентябре: фото и имена погибших бойцов

За первый месяц осени украинские военные понесли значительные потери на Донбассе.

Украина в сентябре потеряла 14 своих защитников на Донбассе. Самый старший среди погибших был отцом четырех детей, самый младший недавно встретил свое 21-летие.

Читайте такжеСутки в ООС: 19 обстрелов, один военнослужащий ранен

Об этом на своей странице в Facebook сообщает фонд "Вернись живым".

Александр Грицаюк - военный 24-й бригады, умер в больнице в Днепре 1 сентября. Он получил ранения 25 августа на позиции в районе Марьинки. Александру было 47 лет, он родом из Черкасской области. У него остались мать, жена и четверо детей.

Андрей Проценко - боец 138-й радиотехнической бригады Воздушных сил Украины (был командирован в 36-ю отдельную бригаду морской пехоты), погиб 2 сентября в районе Водяного от пули вражеского снайпера. Андрей родом из Винницкой области, ему было 24 года. Его ждали родители и сестра.

Эдуард Шахов - военный отряда спецназначения «Азов» НГУ, погиб 4 сентября в районе Зайцево от пули вражеского снайпера. Боец родом из Херсонской области, но долгое время жил на Донбассе, учился в вузе в Донецке. В «Азове» – с 2015 года. Эдуарду было 25 лет, у него остались родители.

Михаил Ткачишин - гранатометчик 53-й ОМБр, погиб 5 сентября от пули вражеского снайпера вблизи Горловки. Вместе с семьей он проживал на Львовщине. Михаилу было 30 лет. Его ждали родители и маленький сын.

Николай Обуховский - боец 36-й отдельной бригады морской пехоты, погиб 11 сентября во время вражеского обстрела вблизи Павлополя – в морпеха попала пуля снайпера. Боец родом из Николаевской области. Николаю было 32 года, у него остались мать, жена и маленькая дочка.

Александр Линчевский - военнослужащий 36-й отдельной бригады морской пехоты погиб вместе с Николаем Обуховским. Ему был 21 год. Александр родом из Черкасской области. У него остались родители, братья и сестры.

Валерий Шатурский - снайпер батальона «Донбасс» НГУ, погиб 12 сентября во время вражеского обстрела на Донетчине. Воин жил в Мариуполе. Валерию было 45 лет, у него остались жена и дети.

Михаил Цимбалистый - майор, военнослужащий 74-го отдельного разведывательного батальона, выпускник Академии сухопутных войск имени Сагайдачного. Погиб 13 сентября от пули вражеского снайпера. Михаилу было 34 года, он из семьи военных, жил в Тернополе. Его ждали родители, сестра и жена.

Максим Кондратюк - военнослужащий 8-го отдельного полка спецназначения, умер в харьковском госпитале 14 сентября. Ранения спецназовец получил 10 сентября его группа подорвалась на взрывном устройстве в зоне ООС. Максиму было 26 лет, он родом из Хмельницкой области. У него остались родители, жена и маленькая дочка.

Владислав Рой - боец 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар» 53-й ОМБр, погиб 17 сентября во время вражеского обстрела в районе Торецка. Военном недавно исполнилось 25 лет, он родом из Запорожской области. Владислава ждали родители и сестра.

Андрей Сторожук - военный 28-й ОМБр, погиб от пули вражеского снайпера в районе Марьинки 24 сентября. Бойцу было 27 лет. Андрей родом из Хмельницкой области, у него остались жена и маленький сын.

Александр Маркив - офицер бригады быстрого реагирования Нацгвардии, погиб 27 сентября от осколочного ранения в районе Светлодарска. Военный был участником Революции Достоинства, затем воевал в рядах ВСУ, а позже присоединился к НГУ. Александр родом из Киевщины, ему было 38 лет. У него остались родители, жена и маленький сын.

Владимир Аджавенко - военнослужащий 56-й ОМПБр, умер в Днепропетровской областной клинической больнице 28 сентября. Боец получил ранения 11 сентября под Песками – в него попала пуля вражеского снайпера. Все это время врачи боролись за его жизнь. Владимир родом из Мариуполя, ему было 24 года.

Анастасия Витовская - военная батальона «Айдар» 53-й ОМБр, погибла на Донетчине 27 сентября от осколочного ранения. Анастасия родом из Луганской области. Ей был 21 год, дома ее ждал маленький сын.