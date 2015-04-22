Российское руководство пытается сорвать мирный процесс - Турчинов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире 5-го канала.

"Когда мы говорим о построении линии обороны, мы должны понимать, что российская военщина, российское военное и политическое руководство все делают для того, чтобы сорвать мирный процесс. Их не интересует мирное урегулирование ситуации в Донецком регионе, потому что они создавали этот кризис, создавали почву для оккупации территории", - подчеркнул Турчинов.

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По его словам, "их задача не допустить европейскую и евроатлантическую интеграцию нашей страны, их задача (заключается - УНИАН) в дестабилизации ситуации в государстве и свержение фактически проевропейского руководства страны, введении здесь ситуации хаоса и реставрации тех марионеточных политических сил, которые бы могли снова вернуть страну в фарватер Российской Федерации, как это было при Януковиче".

"Мы понимаем, что они могут возобновить боевые действия в любой момент, мы должны быть готовыми к этому", - сказал Турчинов, объяснив, что именно поэтому Украина должна быть готовой к интенсивному возведению фортификационных сооружений.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что демилитаризация Широкино и районов вокруг него со стороны сил АТО возможна только после полного восстановления контроля Украины над этим городом.