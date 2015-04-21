На Донбассе надо разминировать 7 тысяч квадратных километров - ГСЧС

Об этом заявил временный исполняющий обязанности председателя ГСЧС Зорян Шкиряк во время заседания Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям, передает Радио Свобода.

Это территория, которая освобождена от боевиков, уточнил он.

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По предварительной оценке ГСЧС, сейчас еще необходимо обезвредить свыше 75 тысяч боеприпасов и взрывоопасных предметов, добавил Шкиряк.

По его словам, с июля прошлого года ГСЧС очистила Донецкую и Луганскую области от свыше 580 специально установленных взрывных устройств и боеприпасов.

С апреля 2014 года на территории Донецкой и Луганской областей проводится антитеррористическая операция. Часть этих областей контролируют пророссийские сепаратисты.

Ранее УНИАН сообщал, что с начала года в зоне АТО обезвредили более 2 тысяч взрывных устройств.