С начала года в зоне АТО обезвредили более 2 тысяч взрывных устройств

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге в Киеве спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

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Он отметил, что на освобожденных территориях Донеччины и Луганщины постоянно работают пиротехнические подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.