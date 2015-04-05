С начала года в зоне АТО обезвредили более 2 тысяч взрывных устройств
14:10, 05 апреля 2015Война
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С начала года украинские саперы в зоне АТО обнаружили и обезвредили 2270 взрывных устройств, которые представляли угрозу мирным жителям Донбасса.
Украинские саперы продолжают обезвреживать взрывные устройства в зоне АТО / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге в Киеве спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.
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Он отметил, что на освобожденных территориях Донеччины и Луганщины постоянно работают пиротехнические подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
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