В Днепр срочно доставили двух раненых на Донбассе украинских бойцов

Один из военных получил тяжелую минно-взрывную травму, а второй - ожоги.

Во вторник, 17 сентября, в Днепр доставили двух украинских военных, которые получили ранения во время боевых действий на востоке Украины.

Об этом сообщила советник председателя Днепропетровской ОГА Татьяна Губа на своей странице в Facebook.

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По ее словам, один из военных получил тяжелую минно-взрывную травму, а второй госпитализирован с ожогами. В Днепр бойцов доставили на двух вертолетах в сопровождении эвакуационной бригады ООС.

"Обстоятельства расследуются, поэтому, друзья я не могу вам написать что это было - обстрел или другое, а вы знаете, что моя информация достоверная", - написала Губа.

Как сообщал УНИАН, на протяжении прошлых суток, 17 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Во время выполнения боевого задания один украинский военнослужащий погиб, двое – получили ранения.